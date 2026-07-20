Водителю стало плохо за рулем. Под Кировском перевернулась маршрутка №102, среди пострадавших - ребенок

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

19 июля на дороге между Апатитами и Кировском произошла страшная авария: съехала с дороги и перевернулась пассажирская маршрутка №102, вылетев в лесополосу. ДТП случилось в 14.25 на 13-м километре автодороги Апатиты - Кировск, в районе улицы Солнечной.

«Микроавтобус «Газель» ехал в сторону Кировска, когда водителю стало плохо. Из-за ухудшения самочувствия он не справился с управлением, съехал с дороги, после чего маршрутка опрокинулась в кювет», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

По последней информации от Госавтоинспекции региона, после аварии были госпитализированы три человека, в том числе восьмилетний ребенок - уточняется, что угрозы его жизни и здоровью нет. Еще шесть пассажиров получили медицинскую помощь амбулаторно, а пятерым помощь оказали на месте - их травмы не относятся к категории раненых.

Также сотрудники полиции проверили состояние водителя после ДТП. Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина был трезв. При этом, как сообщают очевидцы, у водителя, вероятно, был приступ эпилепсии.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Параллельно свою проверку продолжают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины и все детали аварии.

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