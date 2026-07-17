Более 7,5 тысячи детей отдохнули летом в Мурманской области и за ее пределами

Всего этим летом в лагерях Мурманской области уже побывали более 5,5 тысячи детей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала летней оздоровительной кампании в Мурманской области и за ее пределами уже отдохнули более 7,5 тысячи детей. Об этом сообщили в минобрнауки региона.

В регионе продолжают работать пришкольные лагеря, где для ребят организуют экскурсии в музеи, библиотеки, учреждения культуры и на предприятия региона. Также открыты лагерь «Варзуга» и Зеленоборская санаторная школа-интернат.

Региональный филиал Центра «Воин» проводит профильные смены «Время юных героев» на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!». Накануне стартовала четвертая смена, участники которой в течение трех недель будут осваивать военно-прикладные навыки, заниматься спортом и принимать участие в патриотических мероприятиях.

Всего этим летом в лагерях Мурманской области уже побывали более 5,5 тысячи детей. А почти две тысячи школьников отправились отдыхать за пределы региона. Более 120 ребят провели первую смену в лагере «Время дела» на побережье Каспийского моря в Дагестане. Следующий заезд в лагерь запланирован с 9 по 29 августа.

«До конца летней оздоровительной кампании за пределами Мурманской области отдохнут еще 1,2 тысячи детей. Всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости этим летом будут охвачены более 25 тысяч юных северян, а на проведение кампании из федерального и областного бюджетов направлено около 500 млн рублей», - сообщили в министерстве.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по росту семейного отдыха.

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