Мурманская область вошла в топ-5 регионов по росту семейного отдыха

Мурманская область вошла в топ-5 самых быстрорастущих направлений для семейного туризма. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область вошла в топ-5 самых быстрорастущих направлений для семейного туризма: бронирование жилья путешественниками с детьми в Кольском Заполярье этим летом выросло на 27%.

«И это закономерно. У нас комфортное лето без жары, солнце светит круглые сутки, а главное — все близко! За одну поездку можно посмотреть несколько локаций. И, конечно, арктическая кухня продолжает радовать гостей всех возрастов», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в природном парке «Териберка» открыли две новые смотровые площадки для наблюдения за птицами. Они появились в рамках проекта «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки», направленного на развитие экологического туризма и защиту уникальной природы побережья Баренцева моря.

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