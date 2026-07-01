Мурманская область вошла в топ-5 регионов по росту семейного отдыха

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Мурманская область вошла в топ-5 самых быстрорастущих направлений для семейного туризма: бронирование жилья путешественниками с детьми в Кольском Заполярье этим летом выросло на 27%.
«И это закономерно. У нас комфортное лето без жары, солнце светит круглые сутки, а главное — все близко! За одну поездку можно посмотреть несколько локаций. И, конечно, арктическая кухня продолжает радовать гостей всех возрастов», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: в природном парке «Териберка» открыли две новые смотровые площадки для наблюдения за птицами. Они появились в рамках проекта «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки», направленного на развитие экологического туризма и защиту уникальной природы побережья Баренцева моря.
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