В природном парке «Териберка» открыли площадки для наблюдения за птицами

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В природном парке «Териберка» открыли две новые смотровые площадки для наблюдения за птицами. Они появились в рамках проекта «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки», направленного на развитие экологического туризма и защиту уникальной природы побережья Баренцева моря.
Площадки расположены рядом с птичьим базаром. Для посетителей установили бинокли и информационные стенды с описанием местных видов птиц и рекомендациями по ответственному наблюдению за ними.
При выборе мест размещения учитывались рекомендации орнитологов и специалистов по ООПТ.
«Концепция площадок предусматривает организацию туристического потока таким образом, чтобы минимизировать беспокойство птиц и воздействие на чувствительные участки экосистемы. Благодаря появлению этих объектов посещение территории будет более организованным и безопасным для природы», – отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.
На территории природного парка можно увидеть обыкновенных моевок, больших и хохлатых бакланов, гаг, мохноногих канюков, орланов-белохвостов и других представителей арктической фауны.
Также планируется строительство еще одной смотровой площадки, создание пешеходных переходов между объектами и разработка новых просветительских программ для посетителей природного парка.
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