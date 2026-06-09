В природном парке «Териберка» открыли площадки для наблюдения за птицами

На территории природного парка можно увидеть обыкновенных моевок, больших и хохлатых бакланов, гаг, мохноногих канюков, орланов-белохвостов и других представителей арктической фауны. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В природном парке «Териберка» открыли две новые смотровые площадки для наблюдения за птицами. Они появились в рамках проекта «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки», направленного на развитие экологического туризма и защиту уникальной природы побережья Баренцева моря.

Площадки расположены рядом с птичьим базаром. Для посетителей установили бинокли и информационные стенды с описанием местных видов птиц и рекомендациями по ответственному наблюдению за ними.

При выборе мест размещения учитывались рекомендации орнитологов и специалистов по ООПТ.

«Концепция площадок предусматривает организацию туристического потока таким образом, чтобы минимизировать беспокойство птиц и воздействие на чувствительные участки экосистемы. Благодаря появлению этих объектов посещение территории будет более организованным и безопасным для природы», – отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

На территории природного парка можно увидеть обыкновенных моевок, больших и хохлатых бакланов, гаг, мохноногих канюков, орланов-белохвостов и других представителей арктической фауны.

Также планируется строительство еще одной смотровой площадки, создание пешеходных переходов между объектами и разработка новых просветительских программ для посетителей природного парка.

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