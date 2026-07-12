В администрации Мурманска рассказали о судьбе пересаженной с проспекта Ленина сирени

Чтобы не рубить растения, их решили переместить, отправив на экспериментальную площадку в Дровяное. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета в Мурманске с проспекта Ленина, в районе домов № 82-86, пересадили кусты сирени. Кустарники убрали из-за благоустройства тротуара и выноса электросетей в рамках проекта «Чистое небо».

Чтобы не рубить растения, их решили переместить, отправив на экспериментальную площадку в Дровяное, где ранее рекультивировали территорию.

О том, что же дальше будет с сиренью, рассказал мэр города Иван Лебедев.

«Наша «Экосистема» следит за состоянием сирени - после того как растения окрепнут, их вернут на прежнее место. Полигон теплый и тот грунт, который используется, достаточно хорош для того, чтобы зеленые насаждения приживались», - отметил глава города.

Напомним: около 600 деревьев и кустарников в Мурманске рекомендовали убрать.

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