Около 600 деревьев и кустарников в Мурманске рекомендовали убрать

Гораздо хуже ситуация оказалась вдоль проспекта Ленина и улицы Полярные Зори, где осмотрели почти 4 тысячи деревьев и кустарников. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске завершили обследование растущих в центре города зеленых насаждений. Специалисты оценили состояние деревьев и кустарников в районе Пяти Углов, а также вдоль проспекта Ленина и улицы Полярные Зори.

Как рассказал директор Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н. А. Аврорина КНЦ РАН Евгений Боровичев, 47% обследованных растений находятся в слабом или среднем ослабленном состоянии, что для насаждений возрастом от 40 до 60 лет считается допустимым. В эту группу, в частности, вошли черемуха, сирень и шиповник.

По словам ученого, деревьям и кустарникам в условиях северного климата необходим регулярный уход.

«Нельзя просто посадить растение и забыть о нем. Даже в общественных пространствах нужны подкормки и уход. Почвы на Севере бедные, поэтому запас питательных веществ быстро истощается», - отметил ученый.

В сквере на Пяти Углах специалисты обследовали около 1,5 тысячи растений, включая 400 деревьев и тысячу кустарников. Около 40% из них признаны слабо ослабленными, то есть находятся в хорошем состоянии.

Гораздо хуже ситуация оказалась вдоль проспекта Ленина и улицы Полярные Зори, где осмотрели почти 4 тысячи деревьев и кустарников. Здесь выявили большое количество погибших и сильно ослабленных насаждений. Их возраст достигает 80 лет, а постоянные выхлопы от машин дополнительно ухудшают состояние растений.

Эксперты рекомендовали убрать около 600 деревьев и кустарников. Речь идет о растениях, достигших физиологической старости, а также о сухостойных и опасных многоствольных деревьях.

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