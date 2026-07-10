В Мурманской области с начала 2025 года закрыли 32 «наливайки»

Две организации лишились лицензий, еще два заявления об их аннулировании рассматривает Арбитражный суд Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

С начала 2025 года в Мурманской области прекратили работу 32 «наливайки», на которые жители жаловались из-за круглосуточной продажи алкоголя и нарушения тишины. Об этом сообщила министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор.

По ее словам, работа по выявлению подобных нарушений ведется постоянно. Во время очередного совместного рейда сотрудников министерства и полиции в одном из торговых объектов выявили грубое нарушение - продажу алкоголя ночью. Владельцу грозят штраф и лишение лицензии.

С начала 2026 года к административной ответственности за нарушения правил розничной продажи алкоголя уже привлекли 22 предпринимателей. Две организации лишились лицензий, еще два заявления об их аннулировании рассматривает Арбитражный суд Мурманской области.

«Призываю жителей не оставаться равнодушными и сообщать о фактах ночной продажи алкоголя или продажи спиртного несовершеннолетним», - отметила Марта Говор.

Сообщить о нарушениях можно через Платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Напомним: в Мурманской области оштрафовали управляющие компании на 20 млн рублей.

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