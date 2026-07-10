Каникулы на экране: Wink представляет северянам киноафишу июля

Фото: WINK

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) раскрывает летний секрет — спастись от июльского солнца можно в тени экрана. Среди новинок самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

Поклонников остросюжетной франшизы из линейки Wink Originals в июле ждет развязка сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+): выйдут финальные эпизоды детективного триллера с Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман в главных ролях.

Сразу два документальных проекта помогут раскрыть культурный код разных регионов России: «Камчатский блюз» (18+) — документальный сериал о культурно-социальном развитии Камчатки и сериал «Русские усадьбы» (16+), в восьми эпизодах рассказывающий о людях, которые спасают исторические усадьбы от забвения и превращают их в живые пространства.

Поклонники телевизионных сериалов увидят три новинки, которые уже доступны для просмотра на Wink.

Первый сезон проекта телеканала ТНТ «Нейровася» (16+) — комедийный сериал о полицейском старой закалки и его нейросетевом напарнике, которые вместе раскрывают преступления, попадая в забавные ситуации.

Сериал телеканала «Dомашний» «Первая самая верная» (16+) — история о борьбе с собственной совестью.

«Пилигрим» (18+) возвращается с пятым сезоном, где герои борются с торговцами оружием, предотвращают катастрофы и сталкиваются с таинственной группировкой «0-19», подражающей их отряду.

Ну, и конечно, в самый разгар летних каникул нельзя обойтись без мультновинок. Юных зрителей ждут две премьеры с любимыми героями — дальневосточными зверятами Лео и Тигом. В полнометражном продолжении популярного российского анимационного сериала «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+) они отправятся в путешествие к удивительному озеру, преодолевая опасности и открывая для себя природные чудеса России. А историия «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+) станет захватывающим музыкальным приключением друзей, в котором каждое новое впечатление сопровождается запоминающейся мелодией.

Татьяна Седова, директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала «Ростелекома»:

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый зритель нашел что-то для себя: будь то захватывающий драматический сериал, добрый мультфильм или познавательный документальный проект. С Wink ваш досуг станет разнообразным и увлекательным, а лето запомнится не только теплом, но и яркими кинематографическими эмоциями».

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