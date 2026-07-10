Стало известно, кто выступит на День металлурга в Мончегорске

Для мончегорцев споют рок-группа «Жуки» и певица Елка. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Мончегорске отметят День металлурга. Гостей праздника ждет большая развлекательная программа, в том числе выступления звездных гостей.

Для мончегорцев споют рок-группа «Жуки» и певица Елка. Выступления запланированы на 19.00 и 21.00. После концертов начнется дискотека.

Напомним: стало известно, кто выступит на «Гастро Индастри Фест» в Никеле.

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