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НовостиЗвезды10 июля 2026 8:15

Стало известно, кто выступит на День металлурга в Мончегорске

В Мончегорске на День металлурга дадут концерты Елка и группа «Жуки»
Наталья ЛОБАНОВА
Для мончегорцев споют рок-группа «Жуки» и певица Елка.

Для мончегорцев споют рок-группа «Жуки» и певица Елка.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Мончегорске отметят День металлурга. Гостей праздника ждет большая развлекательная программа, в том числе выступления звездных гостей.

Для мончегорцев споют рок-группа «Жуки» и певица Елка. Выступления запланированы на 19.00 и 21.00. После концертов начнется дискотека.

Напомним: стало известно, кто выступит на «Гастро Индастри Фест» в Никеле.

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