Редкое природное явление заметили на Титовском перевале

В отличие от торнадо или смерча, такая воронка не достигает поверхности земли или воды, поэтому сама по себе не считается смерчем. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

На Титовском перевале очевидцам удалось запечатлеть редкое для Мурманской области атмосферное явление - funnel cloud, или воронкообразное облако.

«funnel cloud представляет собой вращающееся облачное образование в виде сужающейся книзу воронки или конуса, которое опускается от основания кучево-дождевого облака», - рассказали в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

В отличие от торнадо или смерча, такая воронка не достигает поверхности земли или воды, поэтому сама по себе не считается смерчем.

Напомним: грозы и сильный ветер ожидаются в Мурманской области.

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