Редкое природное явление заметили на Титовском перевале

На Титовском перевале очевидцам удалось запечатлеть редкое для Мурманской области атмосферное явление - funnel cloud, или воронкообразное облако.
«funnel cloud представляет собой вращающееся облачное образование в виде сужающейся книзу воронки или конуса, которое опускается от основания кучево-дождевого облака», - рассказали в паблике «Погода в Мурманске» (12+).
В отличие от торнадо или смерча, такая воронка не достигает поверхности земли или воды, поэтому сама по себе не считается смерчем.
Напомним: грозы и сильный ветер ожидаются в Мурманской области.
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