Грозы и сильный ветер ожидаются в Мурманской области 9 июля

Если непогода застала на улице, лучше укрыться в здании или автомобиле. При отсутствии укрытия стоит спуститься в низину. Нельзя стоять под одинокими деревьями и ЛЭП. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Мурманской области предупреждают о грозах 9 июля. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, а порывы ветра местами будут достигать 13 метров в секунду.

Во время грозы в оперштабе региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Дома следует отключить электроприборы от сети, не пользоваться проводным телефоном и держаться подальше от батарей, труб и водопровода.

Если непогода застала на улице, лучше укрыться в здании или автомобиле. При отсутствии укрытия стоит спуститься в низину. Нельзя стоять под одинокими деревьями и ЛЭП.

Также из-за порывистого ветра автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

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