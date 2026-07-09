В Мурманскую область ввезли более 1,3 тыс. тонн овощей, фруктов и муки

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в регион завезли более 725 тонн муки, 504 тонны овощей из Республики Беларусь, а также свыше 121 тонны фруктов и ягод из Киргизии и Казахстана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Мурманскую область поступило 56 партий подкарантинной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Общий объем поставок превысил 1,3 тысячи тонн.

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в регион завезли более 725 тонн муки, 504 тонны овощей из Республики Беларусь, а также свыше 121 тонны фруктов и ягод из Киргизии и Казахстана.

«Вся продукция сопровождалась необходимыми фитосанитарными сертификатами. Во время карантинного фитосанитарного контроля специалисты не обнаружили признаков заражения карантинными вредителями, поэтому груз допустили к свободному обращению», - уточнили в ведомстве.

Напомним: из Мурманской области ушло на экспорт 59,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов.

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