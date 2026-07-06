Из Мурманской области ушло на экспорт 59,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов

В Китай отгружено около 22,5 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции, а также 27 тонн живого камчатского краба. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала 2026 года проконтролировали и оформили для отправки на экспорт 59,6 тысячи тонн рыбы и морепродукции из Мурманской области.

«Продукция отправилась в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, ОАЭ и другие страны. Большая часть даров моря - 29,8 тысячи тонн направлена в страны Евросоюза», - сообщили в ведомстве.

В Китай отгружено около 22,5 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции, а также 27 тонн живого камчатского краба.

Специалисты провели досмотр транспортных средств и груза. По результатам контроля были выданы ветеринарные сертификаты и сертификаты здоровья, подтверждающие безопасность продукции.

Напомним: Мурманская область будет продвигать рыбную продукцию на внутреннем рынке.

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