Губернатор Чибис: Рыба должна доходить до покупателя без лишних посредников

В рамках соглашения будут поддерживать локальные бренды, повышать рентабельность профильных предприятий, усиливать инвестиции, чаще проводить ярмарки, фестивали и образовательные программы. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области и Агентство по продвижению рыбной продукции заключили соглашение о сотрудничестве.

Кольское Заполярье станет одним из регионов, которые будут продвигать рыбную продукцию на внутреннем рынке. Ранее президент поручил составить «дорожную карту» и увеличить потребление рыбы до 2030 года.

«Мы работаем над качеством и ассортиментом рыбной продукции ради того, чтобы россияне отдавали предпочтение рыбе и думали о здоровье семьи. Данное соглашение станет частью системной работы, которая позволит сделать рыбу доступным и любимым продуктом, привычным на столе россиян», — рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В рамках соглашения будут поддерживать локальные бренды, повышать рентабельность профильных предприятий, усиливать инвестиции, чаще проводить ярмарки, фестивали и образовательные программы.

«Мы стремимся, чтобы качественная рыба стала доступнее для северян. И уже проделали для этого большую работу: добились разрешения на производство печени трески прямо на судах прибрежного рыболовства, чтобы поддерживать рентабельность наших рыбаков. А также легализации любительского рыболовства, чтобы жители могли легально реализовывать свой улов, пополняя рынок свежей рыбой. Следующая задача — сделать так, чтобы эта рыба доходила до покупателя без лишних посредников», — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: Крабовые палочки давно стали привычной, можно сказать, традиционной закуской в России. Даже сейчас мало какой праздник обходится без крабового салата. Сердца мурманчан этот продукт покорил прежде всех остальных - ведь именно Мурманск стоял у истоков производства этой рыбной закуски.

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