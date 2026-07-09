Более 72 млн рублей направят на охрану моста через Кольский залив

Начальная стоимость контракта превышает 72 млн рублей. Подвести итоги конкурсной процедуры планируется 20 июля. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области проведут работы по оснащению инженерно-техническими средствами транспортной безопасности моста через Кольский залив. Информация о поиске подрядчика появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает комитет по конкурентной политике Мурманской области. Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 16 июля.

Начальная стоимость контракта превышает 72 млн рублей. Подвести итоги конкурсной процедуры планируется 20 июля.

Напомним: стало известно, где в центре Мурманска построят новый 10-этажный ЖК.

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