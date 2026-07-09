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НовостиОбщество9 июля 2026 10:16

Более 72 млн рублей направят на охрану моста через Кольский залив

На мосту через Кольский залив усилят транспортную безопасность
Наталья ЛОБАНОВА
Начальная стоимость контракта превышает 72 млн рублей. Подвести итоги конкурсной процедуры планируется 20 июля.

Начальная стоимость контракта превышает 72 млн рублей. Подвести итоги конкурсной процедуры планируется 20 июля.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области проведут работы по оснащению инженерно-техническими средствами транспортной безопасности моста через Кольский залив. Информация о поиске подрядчика появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает комитет по конкурентной политике Мурманской области. Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 16 июля.

Начальная стоимость контракта превышает 72 млн рублей. Подвести итоги конкурсной процедуры планируется 20 июля.

Напомним: стало известно, где в центре Мурманска построят новый 10-этажный ЖК.

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