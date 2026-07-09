Мурманский полицейский сделал предложение возлюбленной на служебном мероприятии

С предстоящей свадьбой молодую пару поздравил председатель региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Павел Баранов, который вручил им памятный подарок. Фото: УМВД по Мурманской области

Необычным событием завершилось торжественное собрание в УМВД России по Мурманской области, посвященное Дню семьи, любви и верности. Капитан полиции Алексей сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной - лейтенанту полиции Марии.

Молодых сотрудников пригласили на сцену как пару, которая в будущем планирует создать семью. Однако вместо обычного поздравления Алексей взял слово, рассказал историю их знакомства, достал кольцо и попросил Марию стать его женой. Под аплодисменты коллег и руководства она ответила согласием.

«Алексей и Мария познакомились в ноябре 2025 года. Тогда Мария пришла сдавать итоговые зачеты по профессиональной и физической подготовке, а Алексей принимал экзамены. Знакомство вскоре переросло в романтические отношения», - рассказали в региональном УМВД.

С предстоящей свадьбой молодую пару поздравил председатель региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Павел Баранов, который вручил им памятный подарок.

Жених и невеста признались, что откладывать свадьбу не собираются и планируют зарегистрировать брак уже в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru