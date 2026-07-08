Более 19 тысяч семей Мурманской области получают выплаты от СФР

Как сообщили в ведомстве, сегодня семьям доступны около 40 мер поддержки - от периода беременности до достижения ребенком совершеннолетия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области различные меры господдержки получают более 19,5 тысячи семей с детьми. С начала 2026 года региональное отделение Социального фонда России направило на эти цели свыше 6,2 млрд рублей.

Как сообщили в ведомстве, сегодня семьям доступны около 40 мер поддержки - от периода беременности до достижения ребенком совершеннолетия.

Одной из новых мер стала ежегодная семейная выплата. Прием заявлений на нее начался 1 июня. На сегодняшний день часть уплаченного за прошлый год налога на доходы физлиц уже вернули 3132 родителям Мурманской области.

«Поддержка семей с детьми остается одним из ключевых направлений работы Социального фонда. Мы постоянно совершенствуем механизмы предоставления выплат и пособий, чтобы родители могли быстрее и проще получать положенную помощь», - отметил управляющий Отделением СФР по Мурманской области Вадим Корнов.

Напомним: Андрей Чибис поздравил северян с Днем семьи, любви и верности.

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