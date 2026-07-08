Андрей Чибис поздравил северян с Днем семьи, любви и верности

Глава региона отметил, что за последние годы в Мурманской области выросло число многодетных семей. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении он подчеркнул, что семья, крепкие родственные связи и поддержка близких остаются главными жизненными ценностями.

«Тепло домашнего очага, крепкие родственные связи, близкие люди рядом – это то, что делает каждого из нас счастливым. Пусть в ваших домах звучит детский смех, царит взаимопонимание, а традиции передаются из поколения в поколение», - отметил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что за последние годы в Мурманской области выросло число многодетных семей. С 2019 года их количество увеличилось почти на 48% и сегодня превышает 11 тысяч.

В регионе также продолжают развивать меры поддержки семей. Среди них - региональный материнский капитал, программа «Зарплата мамы», различные пособия и компенсации, пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», а также образовательные и семейные проекты.

Напомним: в Мурманской области расширят перечень обследований по сертификату молодоженов.

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