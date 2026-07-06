В Мурманской области расширят перечень обследований по сертификату молодоженов

В Мурманской области планируют расширить перечень медицинских исследований, которые можно пройти по сертификату молодоженов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области планируют расширить перечень медицинских исследований, которые можно пройти по сертификату молодоженов. Такое поручение минздраву региона дал губернатор Андрей Чибис.

Жители просят включить в программу дополнительные исследования: анализы на гормоны щитовидной железы, гормоны аденогипофиза, антимюллеров гормон, ферритин, железосвязывающую способность плазмы, а также ультразвуковые исследования.

«Отработаем, чтобы фертильный профиль был наиболее полный», - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Всего обследование по сертификату молодоженов уже прошли более 100 семейных пар С начала действия программы выдано более тысячи сертификатов.

Напомним: родителям новорожденных в Мурманской области начнут вручать необычный подарок.

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