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НовостиОбщество6 июля 2026 8:05

В Мурманской области расширят перечень обследований по сертификату молодоженов

По сертификату молодоженов в Кольском Заполярье станет доступно больше обследований
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области планируют расширить перечень медицинских исследований, которые можно пройти по сертификату молодоженов.

В Мурманской области планируют расширить перечень медицинских исследований, которые можно пройти по сертификату молодоженов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области планируют расширить перечень медицинских исследований, которые можно пройти по сертификату молодоженов. Такое поручение минздраву региона дал губернатор Андрей Чибис.

Жители просят включить в программу дополнительные исследования: анализы на гормоны щитовидной железы, гормоны аденогипофиза, антимюллеров гормон, ферритин, железосвязывающую способность плазмы, а также ультразвуковые исследования.

«Отработаем, чтобы фертильный профиль был наиболее полный», - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Всего обследование по сертификату молодоженов уже прошли более 100 семейных пар С начала действия программы выдано более тысячи сертификатов.

Напомним: родителям новорожденных в Мурманской области начнут вручать необычный подарок.

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