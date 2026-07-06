Родителям новорожденных в Мурманской области начнут вручать необычный подарок

Родителям новорожденных будут вручать сертификаты на фотосессию малышей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области планируют ввести новую меру поддержки семей с детьми. Родителям новорожденных будут вручать сертификаты на фотосессию малышей.

О новой инициативе сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, поручив профильным ведомствам подготовить соответствующий законопроект.

«Милый подарок будем делать всем семьям, у которых появляется на свет ребеночек», - отметил глава региона.

Напомним: с 1 июня жители Мурманской области могут оформить новую выплату на детей. Выплата позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. После перерасчета налога по ставке 6% разницу перечислят семье.

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