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НовостиОбщество6 июля 2026 7:45

Родителям новорожденных в Мурманской области начнут вручать необычный подарок

В Мурманской области планируют дарить фотосессии семьям при рождении ребенка
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Родителям новорожденных будут вручать сертификаты на фотосессию малышей.

Родителям новорожденных будут вручать сертификаты на фотосессию малышей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области планируют ввести новую меру поддержки семей с детьми. Родителям новорожденных будут вручать сертификаты на фотосессию малышей.

О новой инициативе сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, поручив профильным ведомствам подготовить соответствующий законопроект.

«Милый подарок будем делать всем семьям, у которых появляется на свет ребеночек», - отметил глава региона.

Напомним: с 1 июня жители Мурманской области могут оформить новую выплату на детей. Выплата позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. После перерасчета налога по ставке 6% разницу перечислят семье.

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