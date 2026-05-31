С 1 июня жители Мурманской области смогут оформить новую выплату на детей

Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через Госуслуги, в клиентских службах Соцфонда или МФЦ.

С 1 июня Отделение СФР по Мурманской области начнет принимать заявления на новую ежегодную выплату для работающих родителей двух и более детей.

Получить меру поддержки смогут официально трудоустроенные родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие как минимум двоих детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится очно. Выплата позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. После перерасчета налога по ставке 6% разницу перечислят семье.

«Оформить выплату смогут оба родителя, если они работают, платят подоходный налог, имеют российское гражданство и постоянно проживают в стране. При этом у заявителей не должно быть долгов по алиментам», - сообщили в ОСФР региона.

Самозанятые и ИП, работающие только по специальным налоговым режимам без доходов, облагаемых НДФЛ, претендовать на выплату не смогут.

При назначении меры поддержки специалисты проведут комплексную оценку доходов и имущества семьи. Среднедушевой доход не должен превышать полуторный прожиточный минимум на человека. Для Мурманской области этот показатель составляет 38 тысяч рублей.

Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через Госуслуги, в клиентских службах Соцфонда или МФЦ.

