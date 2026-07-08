В Мурманске приступили к массовому сносу аварийных «деревяшек»

Работы ведутся по поручению губернатора Мурманской области в рамках программы «На Севере - жить!». Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске стартовал снос аварийного деревянного жилья. 7 июля специалисты приступили к демонтажу дома № 52 на улице Полярные Зори. Как сообщил глава города Иван Лебедев, это один из первых 19 аварийных домов, которые планируется снести в 2026 году.

«Делаем все, чтобы наш любимый город становился комфортнее и современнее. С каждым таким снесенным объектом Мурманск открывает новые возможности для благоустройства и развития», - отметил мэр.

Работы ведутся по поручению губернатора Мурманской области в рамках программы «На Севере - жить!».

Напомним: на улице Шабалина в Мурманске построят новый жилой квартал.

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