Сейчас в регионе одновременно строят 24 многоквартирных дома общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Шабалина в Мурманске построят новый жилой квартал. О подписании соглашения по данному проекту с федеральным застройщиком «Аквилон» сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Это уже второй проект компании в городе. Всего «Аквилон» построит более 70 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с новыми домами здесь появятся детский сад, школа, парк, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки», - уточнил Андрей Чибис.

Сейчас в регионе одновременно строят 24 многоквартирных дома общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. В домах, которые уже вышли на рынок, приобретено порядка тысячи квартир. Более половины из них куплены по арктической ипотеке, ещё 15% — по семейной.

Напомним: по итогам работы делегации из Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что федеральный застройщик Glorax построит в Мурманске новый 10-этажный ЖК в районе улицы Профсоюзов. «КП»-Мурманск» узнала точную локацию.

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