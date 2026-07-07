Жителей Мурманска приглашают на бесплатную проверку здоровья 8 июля

Пост здоровья будет работать с 17.30 до 19.00 на территории духовно-реабилитационного спортивного центра по адресу: проспект Героев-Североморцев, 1/2. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Мурманске будет работать выездной пост здоровья. Пройти бесплатное обследование смогут все желающие.

«Специалисты проведут комплекс экспресс-обследований: участникам измерят артериальное давление, проверят уровень насыщения крови кислородом, а также выполнят экспресс-тесты на уровень глюкозы, вирусные гепатиты B и C. Кроме того, можно будет анонимно пройти тестирование на ВИЧ», - сообщили в Мурманском областном медицинском центре,

После обследования всех желающих проконсультирует врач. Медик объяснит результаты исследований, ответит на вопросы и при необходимости даст рекомендации.

Пост здоровья будет работать с 17.30 до 19.00 на территории духовно-реабилитационного спортивного центра по адресу: проспект Героев-Североморцев, 1/2.