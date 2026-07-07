В городском парке Североморска неизвестные выкопали цветы из новых кашпо

«Зачем?» - задался вопросом глава муниципалитета. Он призвал жителей бережно относиться к городскому имуществу. Фото: Администрация ЗАТО Североморск

В городском парке Североморска установили новые кашпо с липами и цветами, однако часть композиций почти сразу пострадала от действий вандалов. Об этом сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

Липы - необычные для Кольского Заполярья деревья, но в городе уже успешно прижились лиственницы, дубы, клены и даже каштаны. Но не все новые посадки удалось сохранить: одно из растений исчезло меньше чем через сутки после установки кашпо, а еще три растения выкопали спустя несколько дней.

«Зачем?» - задался вопросом глава муниципалитета. Он призвал жителей бережно относиться к городскому имуществу.

«Все, что делается в муниципалитете, - делается для вас. Пусть клумбы радуют всех!», — отметил он. Напомним: в Мурманске проведут конкурс «рыбных» костюмов с денежными призами.

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