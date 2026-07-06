В Мурманске проведут конкурс «рыбных» костюмов с денежными призами

Дефиле костюмов пройдет 12 июля в 15.00 на площади у Морвокзала. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

11 и 12 июля Мурманск отметят День рыбака. Как рассказали в правительстве региона, на празднике в том числе проведут конкурс костюмов «Рыбный переполох».

«Покупайте ткани, картон, заказывайте готовые костюмы, подойдите к вопросу креативно. Я, например, выбрала костюм селедки», - отметила на оперативном совещании замгубернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Дефиле костюмов пройдет 12 июля в 15.00 на площади у Морвокзала. Победителей ждут денежные призы – от 15 до 50 тысяч рублей.

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