1,5 тысячи жительниц Мурманской области воспользовались родовыми сертификатами

Как сообщили в региональном отделении СФР, за оказанную помощь медицинским учреждениям перечислили около 18 млн рублей. Фото: Игорь НОВИКОВ

За первые пять месяцев 2026 года услугами по родовым сертификатам в Мурманской области воспользовались 1511 будущих мам. Медпомощь по программе также получили 1522 ребенка в первый год жизни.

Как сообщили в региональном отделении СФР, за оказанную помощь медицинским учреждениям перечислили около 18 млн рублей.

Родовый сертификат оформляется в электронном виде при первом посещении женской консультации, родильного дома или детской поликлиники. Его номинал составляет 12 тысяч рублей. Эти средства перечисляются напрямую медицинским организациям, оказывающим помощь по полису ОМС.

«За 20 лет программа родовых сертификатов доказала свою востребованность. Она помогает будущим мамам получать необходимую медицинскую помощь в период беременности и после рождения ребенка, а медицинским организациям - направлять дополнительные средства на повышение качества оказываемых услуг», - отметил управляющий Отделением СФР по Мурманской области Вадим Корнов.

Напомним: в Мурманской области расширят перечень обследований по сертификату молодоженов.

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