Мурманской области спишут задолженность по бюджетным кредитам в 365 млн рублей

Мурманская область вошла в число 17 регионов, которым спишут задолженность по бюджетным кредитам. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам ряду регионов. В общей сложности 17 субъектам спишут 16,7 миллиарда рублей.

В списке - Мурманская область. Ей «простят» 364,5 миллиона рублей.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами», - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним: получившие кинорибейты компании потратили в Мурманской области 53 миллиона рублей.

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