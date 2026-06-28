Получившие кинорибейты компании потратили в Мурманской области 53 млн руб.

В 2025 году в Мурманской области сняли рекордное количество фильмов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Мурманской области сняли 38 кинопроектов, что стало абсолютным рекордом. Шесть компаний стали победителями конкурса кинорибейтов. В 2026 году на субсидии выделили 20 миллионов рублей, в итоге кинокомпании получат рекордные 18,4 миллиона рублей.

По данным министерства культуры Мурманской области, победители конкурса потратили в Кольском Заполярье 53 миллиона рублей.

«По экспертным оценкам специалистов Центра развития кинопроизводства, средний бюджет документального фильма составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, игровой короткометражки — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, одного съемочного дня полного метра или сериала — от 400 до 600 тысяч рублей, телевизионного документального фильма — от 50 до 100 тысяч рублей. Однако важно понимать, что эти цифры являются экспертными оценками, а не официальной статистикой, поскольку кинокомпании не обязаны предоставлять в региональные органы власти сведения о своих бюджетах, если они не претендуют на получение государственной поддержки», - рассказали «КП»-Мурманск» в минкульте.

Напомним: 1 рубль от работавших в Мурманской области кинокомпаний принес 4,2 рубля.

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