1 рубль от работавших в Мурманской области кинокомпаний принес 4,2 рубля

В 2026 году на субсидии выделили 20 миллионов рублей, в итоге кинокомпании получат рекордные 18,4 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области подведи итоги конкурса кинорибейтов (компенсации части затрат компаний, которые проводили съемку проектов на территории региона).

В 2026 году на субсидии выделили 20 миллионов рублей, в итоге кинокомпании получат рекордные 18,4 миллиона рублей.

Победителями стали «1-2-3 Продакшн» с пятым сезоном сериала «Полярный» (размер субсидии – 2,4 миллиона рублей), ООО «Кинозавод» с художественным фильмом «Мой Север» (3,7 миллиона), «Кинокомпания Гамма» с сериалом «Теплый ветер с Севера» (5 миллионов), «Киностудия Крылья» с сериалом «Террикон» (329 тысяч), «Кинокомпания СТВ» с художественным фильмом «Чудо-Юдо» (4,8 миллиона) и «Студия Чеховь» с сериалом «Истребители» (2,2 миллиона).

«Кинопроизводство в Мурманской области демонстрирует устойчивый рост и приносит региону значительный мультипликативный экономический эффект. Кинематографисты, проводящие съемки в нашем регионе, могут претендовать на субсидии областного правительства в рамках программы киноребейта. Каждый рубль бюджетных средств, вложенный в поддержку кинопроизводства, принес в экономику региона 4,2 рубля. Это подтверждает высокую эффективность мер государственной поддержки и значительный вклад киноиндустрии в развитие смежных отраслей — размещение съемочных групп в гостиницах, питание, аренду транспорта, оплату услуг местных специалистов и массовки», - рассказали «КП»-Мурманск» в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области одновременно снимают шесть фильмов.

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