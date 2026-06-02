В Мурманской области одновременно снимают шесть фильмов

В Мурманской области наступил полярный день, и как говорят в региональном Центре развития кинопроизводства, Кольское Заполярье превратилось в круглосуточную киноплощадку. Сейчас на Кольском полуострове одновременно снимают шесть проектов: сериал, три документальных фильма и один короткий метр.

Так, 1 июня в Мурманске начали снимать спецсерии детективного сериала «Наш спецназ» о бойцах петербургского СОБРа, которые приезжают в столицу Кольского Заполярья для выполнения особых задач. В эту же дату и тоже в областном центре стартовали съемки короткометражного игрового фильма «Дядя Фил» - драмеди про эксцентричного астрофизика, который после профессионального краха возвращается в Мурманск и пытается заново собрать свою жизнь: между работой в кофейне, семьей и попыткой снова найти себя в науке.

В Апатитах, Мурманске, Коле и Мончегорске проходят съемки научно-популярного документального фильма «Грибное царство» о применении грибов во всех сферах жизни. Териберка стала площадкой для документального фильма о первом в России спасении краснокнижного кита «Настя и кит».

Шестой фильм - полнометражный научно-популярный фильм с названием «Черновики Бога».

«Наверно, сейчас самый мой внутренне важный проект о подводной Арктике, о молодых ученых, о неизведанной глубине с фантастическими существами», - говорит режиссер Дарья Хренова.

