Стали известны подробности похищения 13-летней девочки в Мурманске ради выкупа в 25 млн рублей

Обе участницы похищения задержаны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области разбираются в громком уголовном деле: 42-летняя и 17-летняя мурманчанки похитили 13-летнюю девочку. У ее отца, оказавшегося успешным стоматологом, требовали 25 миллионов рублей в качестве выкупа.

«КП»-Мурманск» узнало подробности этой истории. Оказалось, что похитительницы познакомились незадолго до того, как совершили преступление. Девочку они похитили 16 июня недалеко от дома, и в тот же день вернули.

СМС с требованием выкупа северянки написали с телефона девочки, но родители, получив его, сразу пошли в полицию. Этого и испугались похитительницы, решив отпустить жертву. До этого они увезли ее в частный дом в Кольском округе, где связали, заклеили рот. Обратно в Мурманск ее привезли в багажнике машины.

Сейчас обе участницы похищения задержаны и находятся под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства этой истории. Девочка физически не пострадала.

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