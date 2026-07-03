Думали, что отец-врач богат. В Мурманске две женщины похитили 13-летнюю девочку ради выкупа

16 июня два человека в темной одежде и масках набросились на 13-летнюю девочку в одном из дворов проезда Бабикова. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске задержали двух местных жительниц с причем одна из них несовершеннолетняя - ей 17 лет, а поддельнице 51 год. Обеих обвиняют в похищение несовершеннолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

16 июня два человека в темной одежде и масках набросились на 13-летнюю девочку в одном из дворов проезда Бабикова. Они стали угрожать подростку чем -то, что она приняла за нож, и силой затолкали в KIA. После оказалось, что машину взяли в аренду.

Похищение несовершеннолетней с целью выкупа в Мурманске (1) Видео: УСМИ СК России

«Я просто подошла к ней и сказала: «Пойдем со мной», взяла за руку и она пошла», - рассказала при задержании одна из похитительниц.

Уже в машине девочка испугалась, стала спрашивать, кто эти женщины и что им от нее надо. Жертва отказалась ехать, но двери закрылись, и сбежать она уже не могла.

Девочка оказалась дочерью успешного в городе стоматолога, у которого своя клиника. Узнав об этом, северянки решили, что ради дочери он выплатит им люблю сумму.

«С телефона девочки они направили мужчине СМС-требование о передаче 25 миллионов рублей в качестве выкупа за ее освобождение», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Но отец не бросился сразу собирать всю сумму, начались долгие переговоры, также преступницы узнали, что родители обратились в полицию.

Испугавшись, они поздно вечером привезли девочку в один из дворов Первомайского округа, оставив ее, а сами поспешили уехать. До этого жертву похищения увезли в частный дом в одном из дачных кооперативов Кольского округа, связали, заклеили рот, положили сначала на кровать, а затем перенесли в багажник машины.

Долго скрываться похитительницам не удалось. Их задержали 19 июня.

«Благодаря слаженному взаимодействию следователей СК России с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области обвиняемые были задержаны в кратчайшие сроки.

По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Телефоны северянок, изъяли, как и записи с видеокамер, на которых засветились женщина и подросток. Машину тоже осмотрели, - все это станет доказательствами в деле.

Как рассказали в полиции, старшая из фигуранток ранее уже была судима за корыстные преступления, включая хищения чужого имущества и разбой.

Похищение несовершеннолетней с целью выкупа в Мурманске (2) Видео: СУ СКР по Мурманской области

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