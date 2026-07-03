Думали, что отец-врач богат. В Мурманске две женщины похитили 13-летнюю девочку ради выкупа

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске задержали двух местных жительниц с причем одна из них несовершеннолетняя - ей 17 лет, а поддельнице 51 год. Обеих обвиняют в похищение несовершеннолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
16 июня два человека в темной одежде и масках набросились на 13-летнюю девочку в одном из дворов проезда Бабикова. Они стали угрожать подростку чем -то, что она приняла за нож, и силой затолкали в KIA. После оказалось, что машину взяли в аренду.
Видео: УСМИ СК России
«Я просто подошла к ней и сказала: «Пойдем со мной», взяла за руку и она пошла», - рассказала при задержании одна из похитительниц.
Уже в машине девочка испугалась, стала спрашивать, кто эти женщины и что им от нее надо. Жертва отказалась ехать, но двери закрылись, и сбежать она уже не могла.
Девочка оказалась дочерью успешного в городе стоматолога, у которого своя клиника. Узнав об этом, северянки решили, что ради дочери он выплатит им люблю сумму.
«С телефона девочки они направили мужчине СМС-требование о передаче 25 миллионов рублей в качестве выкупа за ее освобождение», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Но отец не бросился сразу собирать всю сумму, начались долгие переговоры, также преступницы узнали, что родители обратились в полицию.
Испугавшись, они поздно вечером привезли девочку в один из дворов Первомайского округа, оставив ее, а сами поспешили уехать. До этого жертву похищения увезли в частный дом в одном из дачных кооперативов Кольского округа, связали, заклеили рот, положили сначала на кровать, а затем перенесли в багажник машины.
Долго скрываться похитительницам не удалось. Их задержали 19 июня.
«Благодаря слаженному взаимодействию следователей СК России с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области обвиняемые были задержаны в кратчайшие сроки.
По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в СКР по Мурманской области.
Телефоны северянок, изъяли, как и записи с видеокамер, на которых засветились женщина и подросток. Машину тоже осмотрели, - все это станет доказательствами в деле.
Как рассказали в полиции, старшая из фигуранток ранее уже была судима за корыстные преступления, включая хищения чужого имущества и разбой.
Видео: СУ СКР по Мурманской области
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