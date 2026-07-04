В Мончегорске пройдет юбилейный фестиваль «Табуретка»

1 августа в Мончегорске состоится юбилейный, десятый, фестиваль «Табуретка» (6+). Фото: Анна СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в Мончегорске состоится юбилейный, десятый, фестиваль «Табуретка» (6+). Его девиз в этом году - «Север – точка опоры».

«Фестиваль соберет 1 августа в Мончегорске представителей креативных индустрий из 12 городов Мурманской области. Большинство активностей Североморска связаны с северным флотом. Кола привезет на фестиваль старинные карты Кольского полуострова и выставку работ саамской художницы. В шатре Полярных Зорь организуют мастер-класс по арктической нейрографике и встречи с местными писателями и поэтами. Шатер Кандалакши будет буквально пропитан запахами Белого моря: посетители смогут узнать больше о рыбной ловле, отточить навыки рыбака, измерят рост на рыбном ростомере», - пишет Kn51.ru.

Напомним: Арктический фестиваль «Териберка» перенесли еще на один год. Об этом организаторы сообщили в официальной группе мероприятия.

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