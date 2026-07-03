В Мурманской области больше всего подорожали овощи и свинина

Подорожали четыре вида продуктов, подешевели - в два раза меньше. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманскстат представил данные еженедельного мониторинга по ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Их стоимость изучают в магазинах Мурманска, Апатитов, Североморска.

Подорожали четыре вида продуктов, подешевели - в два раза меньше.

«С 23 по 29 июня отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,0%), картофель (на 2,8), яблоки (на 1,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,1%). Снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 2,7%), сливочное масло (на 1,1%)», - рассказали в Мурманскстате.

Напомним: Мурманская область вошла в число регионов, где сейчас наблюдаются проблемы с топливом. Чтобы у водителей была актуальная информация, на портале «Наш Север» заработала интерактивная карта, которая показывает наличие топлива на конкретных АЗС, какие на них действуют ограничения по отпуску, есть ли возможность заправки в тару.

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