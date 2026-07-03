В Мурманской области запустили интерактивную карту АЗС с данными по топливу

Сейчас интерактивную карту ведут в ручном режиме на основе данных от самих АЗС. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мурманская область вошла в число регионов, где сейчас наблюдаются проблемы с топливом. Чтобы у водителей была актуальная информация, на портале «Наш Север» заработала интерактивная карта, которая показывает наличие топлива на конкретных АЗС, какие на них действуют ограничения по отпуску, есть ли возможность заправки в тару.

«Вокруг темы топлива сейчас много противоречивой информации и откровенных вбросов. Ограничения - необходимая мера. Системе нужно время, чтобы перестроить логистику, поставки и выровнять отпуск топлива», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас интерактивную карту ведут в ручном режиме на основе данных от самих АЗС.

Напомним: ФАС дала поручение 16 региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах, что им необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru