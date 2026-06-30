УФАС в Мурманской области будет проверять цены на бензин

Ранее в правительстве Мурманской области сообщили, что штаб, созданный по ситуации с топливом, мониторит цены на бензин и дизель. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФАС дала поручение 16 региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах, что им необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте.

«В том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС). Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений служба рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования», - рассказали в ФАС.

Ранее в правительстве Мурманской области сообщили, что штаб, созданный по ситуации с топливом, мониторит цены на бензин и дизель. В случае выявления фактов недобросовестного поведения участников рынка в том числе необоснованного завышения цен им будет дана правовая оценка со стороны контролирующих органов.

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