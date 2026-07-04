Студентки в Мурманской области стали чаще выбирать «мужские» направления

Интерес к таким направлениям, как инженерия, информационные технологии, энергетика, горное дело, программирование растет. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Девушки в Мурманской области стали чаще выбирать точные и естественно-научные дисциплины. Об этом рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова на II Форуме женщин Севера в рамках сессии «Образование длиною в жизнь: традиции и перспективы».

Интерес к таким направлениям, как инженерия, информационные технологии, энергетика, горное дело, программирование растет.

Если в 2023 году профильную математику, физику, химию, информатику и биологию для единого государственного экзамена выбирали около 25% выпускниц, то в 2026 году этот показатель достиг уже 34%. В регионе сегодня работают 65 инженерных классов, где обучаются более 1,5 тысячи школьников, и более половины из них – девушки. Все больше северянок осваивают робототехнику, программирование, трехмерное моделирование и беспилотные технологии, а затем продолжают обучение по техническим специальностям», - рассказали в профильном министерстве.

Напомним: губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис поручил разработать пакет мер, который станет дополнительным стимулом для выпускников остаться учиться в регионе или вернуться домой после того, как они получат образование в другом субъекте. В частности Сстобалльники ЕГЭ в Мурманской области получат 500 тысяч рублей на покупку жилья.

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