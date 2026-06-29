Стобалльники ЕГЭ в Мурманской области получат 500 тысяч рублей на покупку жилья

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Уже 36 выпускников 2026 года в Мурманской области написали ЕГЭ на 100 баллов, в их числе есть и мультистобалльники, которые показали наилучший результат сразу по нескольких предметам. Общее число стобалльных работ в регионе составляет 40, и может увеличиться, так как еще нет итогов экзаменов в резервные дни.
Губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис поручил разработать пакет мер, который станет дополнительным стимулом для выпускников остаться учиться в регионе или вернуться домой после того, как они получат образование в другом субъекте.
При этом одна мера поддержки уже известна.
«Выпускники со 100 баллами по ЕГЭ получат сертификат на покупку жилья в 500 тысяч тысяч рублей, если буду учиться в Мурманском арктическом университете или заключат целевой договор по востребованным специальностям с нашими работодателями, при этом учиться будут за пределами региона», - рассказал Андрей Чибис.
Напомним: на оперативном совещании в правительстве Мурманской области разобрали историю школьницы из Мурмашей Софьи, которую не допустили на ЕГЭ по математике из-за телефона.
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