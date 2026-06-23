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НовостиОбщество23 июня 2026 11:53

«Спасибо, что дали осуществить мечту». Мама школьницы, которую не пустили на ЕГЭ из-за телефона, поблагодарила губернатора за помощь

Недопущенной на ЕГЭ из-за телефона школьнице из Мурмашей помогли
Ника СВЕТЛОВА
Девушка вспомнила про телефон до экзамена, но до него ее не допустили.

Девушка вспомнила про телефон до экзамена, но до него ее не допустили.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области разобрали историю школьницы из Мурмашей Софьи, которую не допустили на ЕГЭ по математике из-за телефона.

Девушка, к слову, медалистка, забыла про мобильный и прошла с ним через рамку металлоискателя. О том, что она забыла сдать гаджет, девушка вспомнила до начала экзамена, но это не помогло - ее удалили.

Для школьницы, которая всегда училась хорошо, это стало большим ударом. Как отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, так как Соня сама вспомнила про телефон и хотела его сдать еще до начала ЕГЭ, ей надо дать шанс написать работу. Поручение выполнили - девушка успела сдать экзамен в резервный срок. Об этом рассказала ее мама, которая поблагодарила главу региона за помощь.

«Благодаря вашим усилиям, детальному вниманию к сложившейся ситуации и искреннему желанию помочь нам, моя дочь имеет возможность осуществить свою мечту - поступить на инженерную специальность в МАУ в этом году. Спасибо еще раз огромное, всех благ, здоровья и счастья вам и вашим близким», - рассказала Ольга Сергеевна.

Дошла до губернатора и благодарность самой Сони.

«Уважаемый Андрей Владимирович, спасибо вам, что дали шанс мне еще раз принять участие в экзамене по профильной математике в июне 2026 года. Вы подарили мне еще и шанс на поступление в этом году в Мурманский арктический университет на инженера-энергетика. Не передать словами насколько я рада, счастлива и благодарна вам за то, что я получила такую возможность!» - написала Софья.

Ситуацию удалось разрешить благодаря участию Минпросвещения и Рособрнадзора.

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