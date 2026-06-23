«Спасибо, что дали осуществить мечту». Мама школьницы, которую не пустили на ЕГЭ из-за телефона, поблагодарила губернатора за помощь

Девушка вспомнила про телефон до экзамена, но до него ее не допустили. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области разобрали историю школьницы из Мурмашей Софьи, которую не допустили на ЕГЭ по математике из-за телефона.

Девушка, к слову, медалистка, забыла про мобильный и прошла с ним через рамку металлоискателя. О том, что она забыла сдать гаджет, девушка вспомнила до начала экзамена, но это не помогло - ее удалили.

Для школьницы, которая всегда училась хорошо, это стало большим ударом. Как отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, так как Соня сама вспомнила про телефон и хотела его сдать еще до начала ЕГЭ, ей надо дать шанс написать работу. Поручение выполнили - девушка успела сдать экзамен в резервный срок. Об этом рассказала ее мама, которая поблагодарила главу региона за помощь.

«Благодаря вашим усилиям, детальному вниманию к сложившейся ситуации и искреннему желанию помочь нам, моя дочь имеет возможность осуществить свою мечту - поступить на инженерную специальность в МАУ в этом году. Спасибо еще раз огромное, всех благ, здоровья и счастья вам и вашим близким», - рассказала Ольга Сергеевна.

Дошла до губернатора и благодарность самой Сони.

«Уважаемый Андрей Владимирович, спасибо вам, что дали шанс мне еще раз принять участие в экзамене по профильной математике в июне 2026 года. Вы подарили мне еще и шанс на поступление в этом году в Мурманский арктический университет на инженера-энергетика. Не передать словами насколько я рада, счастлива и благодарна вам за то, что я получила такую возможность!» - написала Софья.

Ситуацию удалось разрешить благодаря участию Минпросвещения и Рособрнадзора.

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