У Териберки судно ходило почти по киту

Сейчас нарушителей ищут. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области, у Териберки, заметили судно, которое с нарушением подошло к китам на очень близкую дистанцию.

«Они прямо на китов едут и каждый раз, как киты всплывали, они к ним подгоняли. Катер камуфляжный, с тентом до кормы, рыбалка их не интересовала, они зашли прямо в бухту за китами, так как сказать забавы ради их подавить», - рассказали в чате «Киты Териберки».

Сейчас нарушителей ищут.

После истории с китом Станиславом, которого спасали в 2024 году, в Мурманской области задумались о разработке правил по наблюдению не только за китами, но и всеми морскими млекопитающими и морскими птицами. Они были приняты в этом году.

Напомним: в Мурманской области впервые в России взяли анализы у баренцевоморских горбачей.

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