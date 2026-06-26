В Мурманской области впервые в России взяли анализы у баренцевоморских горбачей

Биопсию у китов брали при помощи специального арбалета. Фото: Дмитрий Рябов

На побережье Баренцева моря успешно завершилась экспедиция по изучению краснокнижных горбатых китов, об этом сообщает фонд «Природа и люди».

«За месяц работы команда прошла около 1100 километров морских маршрутов, провела 80 часов наблюдений за китами и впервые в России взяла анализы у баренцевоморских горбачей», - рассказали организаторы исследования.

Как пояснила руководитель экспедиции, к.б.н., научный сотрудник ИПЭЭ РАН Наталья Крюкова, у китов взяли биопсию - кусочек кожи и подкожного жира кита, который отбирали с помощью специального арбалета. Для животных это почти незаметно.

«Исследовав ткани, мы можем определить пол кита, а в последствии – генетическую структуру горбачей. А анализ гормона кортизола даст понимание, испытывают ли животные стресс, в том числе хронический, от систематического антропогенного воздействия», - рассказала Наталья Крюкова.

Собранные во время экспедиции фотографии морских млекопитающих пополнят российские и международные каталоги, что поможет отслеживать пути миграции, социальные связи и регулярность возвращения морских гигантов в акваторию.

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