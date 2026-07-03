В июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли в Мурманской области 17 человек

Большинство заявок на поиск, к счастью, закончились благополучно. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мурманской области рассказали, каким для них был июнь.

Всего за месяц поступило 18 заявок о пропавших людях.

«Из них две на обратный поиск – информационные координаторы нашли родственников дезориентированных людей, человек не найден, остальные заявки закрыты со статусом "найден, жив"», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Напомним: 8 июня в Мурманской области пропала 30-летняя Татьяна Медведева из населенного пункта 19 километр Печенгского округа. До сих ее местонахождение не известно.

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