В Мурманской области почти месяц не могут найти пропавшую женщину

8 июня в Мурманской области пропала 30-летняя Татьяна Медведева из населенного пункта 19 километр Печенгского округа. До сих ее местонахождение не известно.
Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.
На момент пропажи была одета в серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто может помочь с поисками Татьяны, просят связаться с волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру горячей линии 8(800)700-54-52 или обратиться в полицию.
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