В Мурманской области почти месяц не могут найти пропавшую женщину

Всех, кто может помочь с поисками Татьяны, просят связаться с волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру горячей линии 8(800)700-54-52 или обратиться в полицию. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

8 июня в Мурманской области пропала 30-летняя Татьяна Медведева из населенного пункта 19 километр Печенгского округа. До сих ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

На момент пропажи была одета в серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Татьяны, просят связаться с волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру горячей линии 8(800)700-54-52 или обратиться в полицию.

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