В Кильдинстрое тушили пожар в водонапорной башне

На территории бывшего завода горели автомобильные покрышки. Фото: vk.ru/murman01

Вечером 2 июля в Кильдинстрое тушили пожар на территории бывшего кирпичного завода. Сообщение о нем поступило по системе «112» в 21.36. Возгорание началось в неэксплуатируемой водонапорной башне.

«В результате пожара огнем были уничтожены автомобильные покрышки на площади 2 кв. м», - рассказали в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

В 21.45 пожарные ликвидировали открытое горение, через 22 минуты - сам пожар.

Напомним: на сопке Лисья из-за удара молнии произошел пожар на площади 1,1 гектара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru