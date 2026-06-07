На сопке Лисья из-за удара молнии произошел пожар на площади 1,1 гектара

В тушении участвовали сотрудники Мурманской авиабазы, Мурманского лесничества и военнослужащие одной из войсковых частей региона. Фото: vk.com/ecology_51

В Мурманской области потушили природный пожар, который произошел в районе 20-го километра Серебрянской дороги. Об этом сообщили в региональном минприроды.

По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии. Огонь охватил территорию площадью 1,1 гектара.

«Пожар начался в 16.05. Уже к 20.15 специалистам удалось локализовать возгорание, а спустя 15 минут оно было полностью ликвидировано», - отметили в министерстве.

В тушении участвовали сотрудники Мурманской авиабазы, Мурманского лесничества и военнослужащие одной из войсковых частей региона.

Работы осложнялись тем, что на вершине сопки Лисья нет природного источника воды. Однако благодаря оперативному подвозу воды военными пожар удалось быстро локализовать и не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним: жителей Мурманской области предупредили об опасности пала сухой травы.

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