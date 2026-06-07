Жителей Мурманской области предупредили об опасности пала сухой травы

В Мурманской области с приходом теплой погоды возрастает риск природных пожаров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с приходом теплой погоды возрастает риск природных пожаров. В региональном МЧС напомнили жителям об опасности палов сухой травы, которые нередко становятся причиной серьезных возгораний.

Причиной пожаров могут стать детские игры с огнем, непотушенные окурки, неосторожное обращение с огнем во время отдыха на природе или сельскохозяйственных работ. Иногда сухую траву поджигают владельцы дачных участков, ошибочно считая, что это поможет быстрее вырасти новой растительности.

Однако такие действия могут привести к тяжелым последствиям. Огонь быстро распространяется на большие площади, переходит на леса, торфяники, жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, в результате палов гибнут животные и насекомые, а почва теряет плодородие.

«Палы сухой травы - это не безобидное сезонное явление, а реальная угроза, которую мы можем предотвратить совместными усилиями. Ответственность начинается с малого - с отказа от поджогов, с внимательного отношения к огню на природе, с информирования родственников и детей о рисках. Только осознанное поведение граждан помогут снизить количество возгораний и сохранить наши территории в безопасности», - подчеркнула замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Наталья Неверова.

В МЧС напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим, а за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

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