Самый дорогой квадратный метр в Мурманской области - в Кировске

Самый дорогой «квадрат» - в Кировске (113 035 рублей), город удерживает первенство не первый год. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте правительства Мурманской области опубликовано постановление об утверждении новой средней рыночной стоимости квадратного метра по муниципальным образованиям за второй квартал 2026 года.

Самый дорогой «квадрат» - в Кировске (113 035 рублей), город удерживает первенство не первый год. Следом идут Мурманск (111 626), Полярные Зори (93 133), Кольский округ (89 445), Североморск (81 848). Самый низкий показатель - Ловозерский округ (17 177 рублей), этот показатель в конце списка также уже давно не менялся.

Напомним: на улице Шабалина в Мурманске построят новый жилой квартал. О подписании соглашения по данному проекту с федеральным застройщиком «Аквилон» сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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