Кондуктор автобуса в Мурманске получила тяжелые травмы из-за резкого торможения

Само ДТП сейчас проверяет Госавтоинспекция. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комиссия с участием государственного инспектора труда завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с кондуктором АО «Электротранспорт», и признала его связанным с производством.

«Во время движения по маршруту водитель автобуса применил экстренное торможение во избежание столкновения. В результате этого кондуктор в салоне не успела взяться за поручень, упала на бок и ударилась спиной о вертикальный поручень. От падения пострадавшая получила травмы, квалифицированные как тяжелые», - рассказали в Гострудинспекции Мурманской области.

Само ДТП сейчас проверяет Госавтоинспекция. А трудинспектор нашел различные нарушения, связанные с работой кондуктора, например, ее не обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Напомним: в локомотивном депо «Кандалакша» работник повредил позвоночник.

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