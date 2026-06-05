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НовостиОбщество5 июня 2026 7:31

В локомотивном депо «Кандалакша» работник повредил позвоночник

Комиссия изучит несчастный случай в локомотивном депо в Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
Обстоятельства несчастного случая изучит специальная комиссия. Фото: Гострудинспекция в Мурманской области

Обстоятельства несчастного случая изучит специальная комиссия. Фото: Гострудинспекция в Мурманской области

1 июня в сервисном локомотивном депо «Кандалакша» произошел несчастный случай со слесарем-электриком по ремонту электрооборудования.

«Согласно предварительной информации работник, находясь на крыше локомотива, оступился и упал вниз между кузовом локомотива и ограждением, в результате падения получил тяжелые травмы позвоночника. В настоящее время пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», - рассказали в Гострудинспекции Мурманской области.

Обстоятельства несчастного случая изучит специальная комиссия.

Напомним: в Мурманской области в рамках губернаторского проекта «На Севере - малыш» пройдет серия мастер-классов для родителей по оказанию первой помощи детям.

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