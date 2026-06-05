В локомотивном депо «Кандалакша» работник повредил позвоночник

1 июня в сервисном локомотивном депо «Кандалакша» произошел несчастный случай со слесарем-электриком по ремонту электрооборудования.
«Согласно предварительной информации работник, находясь на крыше локомотива, оступился и упал вниз между кузовом локомотива и ограждением, в результате падения получил тяжелые травмы позвоночника. В настоящее время пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», - рассказали в Гострудинспекции Мурманской области.
Обстоятельства несчастного случая изучит специальная комиссия.
Напомним: в Мурманской области в рамках губернаторского проекта «На Севере - малыш» пройдет серия мастер-классов для родителей по оказанию первой помощи детям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru